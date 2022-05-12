Ексглава НАБУ Артем Ситник отримав посаду в НАЗК

Колишній голова Національного антикорупційного бюро України відповідатиме за координацію взаємодії з правоохоронними органами, а також виконуватиме обов’язки очільника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова в разі відсутності останнього.

Про це у четвер, 12 травня, повідомила пресслужба НАЗК, зазначивши головні напрями роботи Артема Ситника на новій посаді.

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Що відомо про призначення

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков призначив своїм заступником Артема Ситника, який відповідатиме за:

координацію взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до воєнної агресії проти України;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг і контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

До того ж Артем Ситник також виконуватиме обов’язки голови відомства у разі відсутності останнього.

Артем Ситник: довідка

У 2015 році Артем Ситник за результатами першого в Україні незалежного конкурсу на посаду керівника органу влади був призначений на посаду Голови Національного антикорупційного бюро України. Він із командою фактично створив цей орган.

За період його керівництва НАБУ притягнуло до відповідальності понад 1 000 корупціонерів. Поміж них – 6 міністрів та їхніх заступників, 13 керівників центральних органів виконавчої влади, 22 народних депутати, 70 суддів та 94 керівники державних підприємств.

16 квітня 2022 року закінчився 7-річний термін перебування Артема Ситника на посаді голови НАБУ.

З цього дня очільництво бюро тимчасово перейшло до першого заступника Гізо Углава, який вважається одним з ідеологів ідеї створення НАБУ.

В інтерв'ю 24 каналу він зазначив, що руйнація антикорупційної системи зараз неможлива без серйозних політичних й інших наслідків для того, хто це робитиме. Тож він не хвилюється щодо свого наступника.

Раніше 24 канал опублікував дані щодо доходів Ситника. Упродовж 2021 року він заробив 2 948 394,98 гривні. Зокрема, у грудні очільнику НАБУ нарахували 164 514 гривень.

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