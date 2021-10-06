Ексглава ОП Богдан назвав своєю помилкою вписати Богуцьку в список "слуг народу"
Джерело:фейсбук Єлизавети Богуцької
Андрій Богдан публічно заявив, що шкодує про те, що колись вписав у список партії "Слуга народу" Єлизавету Богуцьку. Ба більше, колишній голова Офісу Президента наголосив, що зараз нардепкою керує не совість, а зарплата.
Про це Богдан заявив у коментарі під постом Богуцької на її сторінці у фейсбуці.
Важливо "Слуга" Богуцька заявила, що кандидатам у нардепи потрібна психіатрична експертиза
Така реакція Богдана була спричинена постом Богуцької, в якому вона розповідає, як потрапила до "Слуги народу".
Мені зараз апелюють, мовляв, це Дмитро Разумков привів мене в парламент і я не маю права йти проти нього. Так ось. Дмитро Олександрович дійсно запросив мене на з'їзд СН у 2019 році, де я була названа сотою в списку партії. Насправді в список мене вносив Андрій Богдан,
– зазначила Богуцька.
На це Богдан сказав, що включити Богуцьку до списку було "помилкою".
"Раз ти вже мене згадала, так знай, я зробив помилку, коли запросив тебе в список. І зараз тобою керує не совість, а зарплата. Дуже вже ж не хочеться втрачати таку пристойну суму, розумію. Але, Ліза, тоді бери гроші та мовчи", – залишив коментар ексглава ОП.
Богдан про Богуцьку / Скриншот коментаря під дописом Богуцької
Зауважимо, що це вже не перша образа у бік нардепки. Приблизно 2 роки тому Богдан розповів, що у партії "Слуга народу" є психічно хворі та божевільні нардепи, і що "частина людей прийшла реально з фейсбуку, як Ліза Богуцька".
Що відомо про БогуцькуВона російськомовна українська блогерка, громадська активістка. Народилася у Сімферополі. 2019 року обрана народною депутаткою від партії "Слуга народу". Богуцька певний час працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні.
Скандали за участю Богуцької
- Єлизавета Богуцька ще на початку карантину в Україні відмовилася одягати маску і рукавиці у залі Верховної Ради. Вона вмотивувала відмову алергією на рукавички.
- Згодом Богуцька таки одягла маску на іншому засіданні. Але вона була в'язана та з великими дірками, тож однозначно не зможе захистити від вірусу.
- Також нардепка запропонувала доволі цікавий і екстраординарний спосіб уберегтися від коронавірусу. Вона пропонує регулярно ходити у лазню, а також займатися сексом і вживати алкоголь.