Ексглаві Укравтодору Новаку висунули нові обвинувачення у Польщі

Прокуратура у Варшаві в Польщі висунула додаткові обвинувачення колишньому керівнику Укравтодору Славоміру Новаку. Про це стало відомо 7 липня.

Новака підозрюють в отриманні хабарів на суму 315 тисяч євро. А сталося це начебто під час реалізації публічних замовлень на будівництво доріг в Україні.

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Колишній глава Укравтодору Славомір Новак міг брати хабарі

Речниця окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж 7 липня повідомила, що Славоміру Новаку оголосили "змінене корупційне обвинувачення".

Тепер у ньому мовиться про отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тисяч євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання публічних замовлень щодо будівництва і ремонту доріг в Україні,

– сказала Скшиняж.

Нове обвинувачення стосується якраз того періоду, коли Новак виконував обов’язки голови Укравтодору.

Що слід пам'ятати про справу Славоміра Новака

Рік тому, у липні 2020, суд у Варшаві заарештував Славоміра Новака на 90 днів за підозрою в корупційних діях на посаді виконувача обовязків голови Укравтодору (з жовтня 2016 до жовтня 2019).

Затримали Новака поляки у співпраці з НАБУ. Арешт Новака ще двічі продовжували, та зрештою чоловік вийшов під заставу. А після цього заявив, що не коментуватиме нічого у своїй справі.

Розслідування проти Новака тим часом розпочали не тільки в Польщі, а й в Україні. 4 січня 2021 йому надіслали повідомлення про підозру до Польщі.

сам Славомір Новак каже, що ні в чому не винен, а свідчення давати відмовився.