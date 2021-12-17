Ексглаву Дніпропетровської облради підозрюють у погрозі вбивством

Колишнього очільника Дніпропетровської обласної ради запідозрили в зловживанні владою та загрозі вбивством. Суд визначив йому запобіжний захід у вигляді застави 1,13 мільйона гривень.

Підозрюваний, діючи в інтересах приватної компанії, порушив процедуру продажу комунального майна та завдав збитків на понад 9,7 мільйона гривень. Про це повідомили у Національній поліції.

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Питання продажу майна не виносили на розгляд профільної комісії Дніпропетровської облради, а також не було дотримано процедуру опублікування інформації про продаж майна у ЗМІ

Відповідно приватна компанія отримала необґрунтоване право на придбання майна, а також знижку при його купівлі,

– додали правоохоронці.

Погроза вбивством працівнику

Окремо поліцейські встановили факт погрози вбивством одному з працівників. Працюючи першим заступником голови однієї з міськрад, він залякував та примушував начальника управління до підписання завідомо неправдивих актів виконаних робіт приватною компанією.

Фігуранту повідомили підозру в зловживанні владою або службовим становищем, а також погрозі вбивством. Суд 17 грудня обрав йому запобіжний захід – застава 1 мільйон 135 тисяч гривень.

Кримінальні справи проти Удода: що відомо

Видання "РБК-Україна" пише, що мовиться про Євгена Удода. Нині він займає пост першого заступника мера Кривого Рогу.

На сайті Криворізької міської ради оприлюднили інформацію про те, що обласна прокуратура відновила старі кримінальні справи проти Удода, які було закрито через відсутність складу злочину.