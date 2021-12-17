Ексглаву Дніпропетровської облради підозрюють у погрозі вбивством
Джерело:Нацполіція
Колишнього очільника Дніпропетровської обласної ради запідозрили в зловживанні владою та загрозі вбивством. Суд визначив йому запобіжний захід у вигляді застави 1,13 мільйона гривень.
Підозрюваний, діючи в інтересах приватної компанії, порушив процедуру продажу комунального майна та завдав збитків на понад 9,7 мільйона гривень. Про це повідомили у Національній поліції.
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Питання продажу майна не виносили на розгляд профільної комісії Дніпропетровської облради, а також не було дотримано процедуру опублікування інформації про продаж майна у ЗМІ
Відповідно приватна компанія отримала необґрунтоване право на придбання майна, а також знижку при його купівлі,
– додали правоохоронці.
Погроза вбивством працівнику
Окремо поліцейські встановили факт погрози вбивством одному з працівників. Працюючи першим заступником голови однієї з міськрад, він залякував та примушував начальника управління до підписання завідомо неправдивих актів виконаних робіт приватною компанією.
Фігуранту повідомили підозру в зловживанні владою або службовим становищем, а також погрозі вбивством. Суд 17 грудня обрав йому запобіжний захід – застава 1 мільйон 135 тисяч гривень.Зверніть увагу! Видання "РБК-Україна" пише, що мовиться про Євгена Удода. Нині він займає пост першого заступника мера Кривого Рогу.
Кримінальні справи проти Удода: що відомо
На сайті Криворізької міської ради оприлюднили інформацію про те, що обласна прокуратура відновила старі кримінальні справи проти Удода, які було закрито через відсутність складу злочину.
- По одній із них проходить заступник начальника управління містобудування та архітектури Валерій Нетяженко, нібито саме він дав свідчення. З його слів, той загрожував йому пістолетом.
- Другу кримінальну справу порушили у 2011 році. На той момент Удод обіймав посаду голови Дніпропетровської облради. На одному з засідань схвалили рішення продати приватній компанії низку об'єктів комунальної власності на суму 9,7 млн гривень.
- Прокуратура побачила у цьому порушення та відкрила справу про злочинний намір. Збитки обласному бюджету правоохоронці оцінили у 357 723 гривні.