Ексглаву ГУР Бурбу звільнили з військової служби, – Бутусов

Колишнього керівника ГУР Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, причина такого кроку – свідчення, які дав Бурба ТСК щодо розслідування справи "вагнерівців".

Про це Юрій Бутусов написав з посиланням на власні джерела. Рапорт Бурба подав ще 14 вересня.

Раніше Бутусов заявив, що Таран санкціонував затримання вагнерівців: у ТСК відповіли

Рапорт Бурба подав ще 14 вересня, – Бутусов

За інформацією "Цензор.НЕТ", перед засіданням ТСК Верховної Ради, яка розслідує провал операції щодо "вагнерівців", Бурбу викликав міністр оборони Андрій Таран.

Таран, за словами джерела, наказав Бурбі, як військовослужбовцю відмовитися від дачі показань ТСК. Наказав не повідомляти під протокол народним депутатам про те, що спецоперація із затримання російських терористів була санкціонована 1 липня 2020 самим Тараном, і тому не вимагала взагалі ніяких нарад в Офісі Президента,

– написав Бутусов.

Бутусов наголосив, що також Бурбу наказали не повідомляти про нараду щодо спецоперації в кабінеті президента, а також, що на цій нараді були присутні люди, що не мали зв'язку з проведенням секретних спецоперацій.

Бурба написав рапорт в присутності міністра, – "Цензор.НЕТ"

Бурба виконувати наказ начебто відмовився і в присутності міністра написав рапорт про звільнення з військової служби. Після цього вирушив давати свідчення слідчій комісії. Проте, за інформацією Бутусова, це протокол досі не оформили.

Наказ про звільнення Бурби з військової служби міністр підписав 13 жовтня 2021 року.

24 канал намагається зв'язатись з Міноборони, аби отримати коментар щодо звільнення Василя Бурби.

Текст публікації Юрія Бутусова:

Начальник Головного управління розвідки Міноборони в 2016 – 20роках генерал-полковник Василь Бурба сьогодні звільнений з військової служби через надання свідчень слідчій комісії Верховної Ради з розслідування провалу спецоперації із захоплення російських терористів.

За даними джерелом Цензор.Нет, рапорт на звільнення Бурба подав 14 вересня. Перед засіданням Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування Вагнергейта Бурба був викликаний на зустріч з міністром оборони Андрієм Тараном. Таран, за словами джерела, наказав Бурбі, як військовослужбовцю, відмовитися від дачі показань Тимчасової слідчої комісії. Наказав не повідомляти під протокол народним депутатам про те, що спецоперація із затримання російських терористів була санкціонована 1 липня 2020 самим Тараном, і тому не вимагала взагалі ніяких нарад в Офісі Президента. Наказав не повідомляти як проходило засідання в кабінеті Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського щодо скасування спецоперації, а також про те, що на нараду Зеленський допустив осіб, що не мають відношення до абсолютно секретних операцій військової розвідки – главу Офісу Президента Андрія Єрмака, заступника голови Офісу Президента Романа Машовця, секретаря президента Марію Левченко, а також близько пов'язаного з РФ начальника комітету з розвідки Руслана Демченка. Таким чином, були створені передумови до витоку інформації про спецоперацію. Також Таран вимагав приховати причетність Зеленського і Єрмака до скасування спецоперації.

Щоб не виконувати незаконні накази Тарана, Бурба тут же в присутності міністра оборони написав рапорт про звільнення з військової служби.

Після написання рапорту про звільнення Бурба відправився на засідання ТСК і після цього неодноразово давав свідчення народним депутатам.

За даними джерел Цензор.Нет, протокол показань Бурби досі не оформлений і з ним не ознайомлені ні члени слідчої комісії, ні сам Бурба.

Сьогодні офіційно наказом міністра оборони Василь Бурба звільнений з військової служби.