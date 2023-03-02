Ексголові "Нафтогазу" Коболєву призначили заставу у розмірі 229 мільйонів гривень
Апеляція ВАКС призначила ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву понад 200 мільйонів гривень застави. Раніше суд визнав підозру необґрунтованою.
Рішення про призначення Коболєву застави апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила 1 березня.
Раніше ВАКС визнав підозру колишньому голові "Нафтогазу" необґрунтованою
Коболєву призначили майже 230 мільйонів застави
Судді апеляції Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров призначили колишньому голові правління "Нафтогазу" заставу у розмірі понад 229 мільйонів гривень.
Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, скасувала рішення суду першої інстанції про відмову в застосуванні запобіжного заходу та постановила нову, відповідно застосувавши до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 мільйонів гривень,
— зазначили у САП.
Також на Коболєва покладено низку обов'язків. Зокрема:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
У САП зазначили, що за ухвалою суду підозрюваний має внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення. Термін дії обов'язків — 2 місяці.
Під час дебатів у суді Коболєв заявив що не скоював злочину та діяв в межах закону, а рішення щодо преміювання ухвалювала Наглядова рада.
Поки думаю, що з цим робити, коментувати більше не буду,
— написав Коболєв після судового засідання.
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Коротко про підозру Коболєву
19 січня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові "Нафтогаз України". За даними слідства, у травні 2018-го Андрій Коболєв видав наказ про преміювання працівників компанії "за екстраординарні досягнення". Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009 – 2019 роках.
31 січня ВАКС визнав підозру необґрунтованою. Також суд встановив, що Наглядова рада свідомо прийняла рішення про преміювання та не зазнавала тиску з боку чиновника.