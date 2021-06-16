Перерахував родичам: ексголову "Украгролізингу" підозрюють у розкраданні майже 5 мільйонів

НАБУ і САП 15 червня вручили підозру колишньому голові правління "Украгролізинг" Миколі Шпаку. До слова, він є сином екснардепа Василя Шпака.

Підозра стосується зловживання службовим становищем. Слідство з'ясувало, що у лютому 2013 року "Украгролізинг" надав безпроцентну поворотну позику приватній компанії – 5,7 мільйона гривень.

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Гроші "пішли" до родичів

Так, з цієї суми 4,9 мільйона гривень не повернулися до "Украгролізингу". Натомість вони були витрачені на користь юридичних осіб, що підконтрольні близьким родичам Шпака.

У Шпака був спільник

Крім ексглави правління, підозру отримав його ймовірний спільник. Тепер правоохоронці вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Їм може загрожувати до 6 років в'язниці.

Правоохоронці розслідують справу з серпня 2019 року.

Детальніше про справу Шпаків

Справа тягнеться давно. Шпак протягом 2000-2002 року був членом парламентського комітету з питань бюджету. Він мав вплив на розподіл державних грошей, зокрема, на фінансування "Украгролізинг".

Тож батька та сина звинувачували в тому, що вони своїми діями розтратили і заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Колишній нардеп, батько Шпака, на початку 2000 років теж був головою правління "Украгролізинг". Їх обох наразі судять у Вищому антикорупційному суді за розтрату та заволодіння майже 115 мільйонів гривень товариства. Наступне засідання відбудеться 17 червня.