Львів готовий обміняти рештки агентів НКВС на українських захисників, – Садовий

У середу, 16 липня, на Пагорбі Слави радянського окупаційного періоду у Львові завершили ексгумацію поховань. Мер міста запропонував обміняти тіла радянських військових і співробітників НКВС на українських захисників.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Садового. Йдеться про 355 знайдених останків.

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Що відомо про ексгумацію поховань у Львові?

За словами Садового, роботи проводили за всіма дозволами й під наглядом фахівців. Знайдені останки перепоховають на Голосківському кладовищі, зокрема агента НКВС Миколу Кузнєцова та радянського майора Степана Путіна.

Під час ексгумації виявили невідповідність у кількості плит і поховань, а також дуже мало супровідного матеріалу – лише ґудзик, залишки уніформи, взуття й гвардійські значки.

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До слова, металеві гірлянди з колон і паркану передали до музею "Територія терору", а згодом туди відправлять і конструкцію "вічного вогню".

Наступний крок – відкрита дискусія про нове значення цієї території. Без імперських міфів. З повагою до пам'яті,

– написав мер Львова.

Довідка: меморіальний комплекс радянська влада почала будувати на вулиці Пасічній у 1945 – 1950 роках. Сюди перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої Світової війни, а також НКВСників.

Нагадаємо, вхідну браму на радянському Пагорбі Слави демонтували ще 27 травня.