Ексканцлер Австрії Себастьян Курц наприкінці січня переїде до США
30 грудня 2021 , 14:57Читать новость на русском
Джерело:Kronen Zeitung
ЗМІ повідомили, що ексканцлер Австрії Себастьян Курц вже наприкінці січня 2022 року переїде до США. Там він працюватиме менеджером в одній з компаній у Кремнієвій долині.
За даними ЗМІ, ця компанія займається сферою інвестицій. Нову посаду Курц обійме вже у лютому.
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Рішення про звільнення далося мені нелегко, але я не відчуваю смутку. Я дуже вдячний за все, що мені довелося пережити упродовж останніх десяти років,
– зізнався Курц.
Назву фірми наразі не оприлюднюють. Водночас ЗМІ повідомляють, що річний дохід Курца становитиме 500 тисяч євро.
Курц пішов з посади канцлера
- З посади канцлера Австрії Курц пішов у жовтні 2021 року. Це відбулося на тлі корупційного скандалу. Прокуратура Австрії проводила розслідування щодо Курца і ще 9 осіб. Їх підозрюють у зловживанні довірою та корупції.
- Згодом Курц заявив, що взагалі йде з політики. Під час пресконференції у грудні він зізнався, що останні декілька місяців стали для нього "неймовірно напруженим часом" та "американськими гірками щодо емоцій".
- Курц зауважив, що не є ані святим, ані злочинцем. Усі звинувачення у свій бік він назвав неправдивим.