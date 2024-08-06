Вийшов з СІЗО декілька днів тому: суд знову помістив під варту екскерівника Рівненського ТЦК

Рівненський міський суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Рівненського ТЦК. Справа стосується умисного сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану.

У ДБР пояснювали, що це четверта підозра експосадовцю. Раніше слідство говорило, що мовиться про військкома, який днями вийшов з СІЗО під заставу в майже пів мільйона гривень.

Дивіться також Вчора вийшов під заставу в майже пів мільйона: ДБР знову затримало екскерівника Рівненського ТЦК

До речі, Рівненський апеляційний суд пояснював, що мовиться про військового Сергія Луцюка. Такі ж дані повідомляли журналісти УП.

Що відомо про запобіжний захід екскерівнику ТЦК

5 серпня Рівненський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

– заявили в ДБР.

Ексвійськкому повідомили про підозру 3 серпня 2024 року. Тоді ж його затримали через підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Зокрема, мовилось про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану.

За даними ДБР посадовцю вже повідомили про декілька підозр. Зокрема:

затримали його вперше у липні 2023 року – тоді повідомили про підозру у справі щодо побиття солдата. Тоді його звинуватили в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі;

у жовтні 2023 року – ДБР повідомило йому про підозру щодо незадекларованих статків на понад 46 мільйонів гривень.

Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося,

– заявили в ДБР.

Там пояснили, що у липні 2023 року керівника Рівненського ТЦК та СП відсторонили від службових обов'язків. Колишній військком перебував під вартою без можливості внесення застави.

Проте днями захист експосадовця оскаржив рішення суду й Апеляційний суд змінив запобіжний захід – екскерівника Рівненського обласного ТЦК 2 серпня випустили із СІЗО під заставу 454 200 гривень.

За даними ДБР, ексвійськкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.