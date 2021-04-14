Здача військової частини в Криму: екскомандиру загону морської охорони оголосили підозру

Колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони повідомили про підозру. Вона стосується здачі військової частини при окупації Криму.
Джерело:Офіс генпрокурора
Слідство стверджує, що у лютому 2014 року під час захоплення військових частин Криму командир зробив дії для виходу корабельно-катерної групи з окупованої території.
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Потім виконання обов’язків командира загону поклали на його першого заступника, який був зобов'язаний контролювати та охороняти військову частину № 1472 у Керчі. Він мав не допустити захоплення.
У чому підозрюють екскомандира
- Підозрюваний підтримав окупацію півострова росіянами.
- Чоловік надав незаконний наказ розблокувати ворота та запустити на територію військової частини автобуси з військовими Росії.
- Таким чином він надав допомогу агресору у безперешкодному доступі до військової частини.