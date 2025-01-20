Розлучилися заради майже мільйона "бойових": на Запоріжжі подружжя із ТрО взяли під варту

Днями стало відомо, що екскомбриг бригади ТрО із Запоріжжя забезпечив своїй дружині "бойові" виплати, доки вона перебувала у тилу і навіть виїжджала за кордон. У понеділок, 20 січня, обох фігурантів заарештували.

Жінці вдалося "заробити" понад 922 000 гривень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Теруправління ДБР у Мелітополі.

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Що відомо про махінації подружжя у бригаді ТРО на Запоріжжі

Екскомандиру та його дружині суд обрав запобіжні заходи. Їх взяли під варту з правом внесення застави у сумі 980 тисяч гривень за кожного.

Декільком спільникам фігурантів справи, а саме командирам підрозділів бригади, також обрано запобіжний захід – особисте зобов'язання.

Нагадаємо, що подружжя навіть розлучилося для "успіху" справи.

Свою дружину підозрюваний влаштував на посаду стрільця наприкінці липня 2023 року, після чого вона почала отримувати "бойові" виплати, нібито перебуваючи на фронті.

Однак, увесь цей час жінка служила поряд із чоловіком та займалася конярством. Окрім того, вона покинула військову частину на 2 тижні, які провела у Польщі.

Загалом підозрюваній вдалося збагатитися на понад 922 тисячі гривень з липня 2023 року по квітень 2024 року.

Усім фігурантам справи загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.