Ексміністр з Афганістану став кур'єром у Німеччині
23 серпня 2021 , 19:32Читать новость на русском
Джерело:lvz.de
Колишній міністр зв’язку Афганістану Сайед Ахмад Шах Садаат тепер працює кур'єром у Лейпцигу. На роботу пішов, коли закінчились заощадження.
Чиновник приїхав у Німеччину ще в грудні 2020 року. Згодом влаштувався кур'єром. Наразі він розвозить їжу та напої в службі доставки Lieferando.
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Які плани на майбутнє має політик
Однак Садаат зізнався, що мріє влаштуватися у Telekom. Це німецька телекомунікаційна компанія, яка є найбільшою в Європі.Зверніть увагу! Садаат – не єдиний з влади, хто змушений був покинути Афганістан. Наприклад, коли таліби у серпня захопили владу, президент Афганістану Ашраф Гані зрікся влади та втік. Каже, що зробив це, аби "уникнути кровопролиття". Наразі політик перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Міністр з Афганістану / Фото lvz.de
Останні новини з Афганістану
- Коли США почали виводити свої війська з Афганістану, таліби почали захоплювати країну. 15 серпня вони взяли під контроль Кабул.
- Афганці почали тікати з країни. Люди у Кабулі перебували в жаху, адже бойовики відомі своїми жорстокими покараннями.
- Водночас бойовики кажуть, що нібито не будуть чинити самосуд. Таліби оголосили загальну амністію для урядовців. Крім того, вони заявили, що буцімто дозволять жінками навчатися в університетах.
- Наразі Афганістан призупинив усі рейси з аеропорту "Хамід Карзай" у Кабулі. Останній цивільний літак, який звідти вилетів, був українським. На борту перебували 79 пасажирів.