Ексміністра Червоненка помітили в Яремчі: кричав на співробітників АЗС

Колишній міністр транспорту та зв'язку Євген Червоненко "відзначився" на АЗС біля міста Яремче. Відомий своїми проросійськими поглядами політик влаштував скандал та хизувався "документами від ЗСУ".

Євген Червоненко вирішив заправити свою Audi на одній з АЗС поблизу Яремче, що в Івано-Франківській області. Він вимагав заправити його авто до повного бака, але отримав відмову – на заправці діють обмеження на бензин в одні руки щодо всіх, окрім військових ЗСУ.

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Скандал та "документи від ЗСУ"

Відмова дуже обурила одіозного 62-річного колишнього політика. Він почав кричати на працівників АЗС та заявляти, що в нього є "документи від ЗСУ", тому вони мають заправити його авто. Хоча самі "документи" колишній міністр не показав.

Чому Червоненко, який возвеличував російську армію та казав, що буде бити кожного, хто спробує зняти з його авто російський прапор, досі на волі?

– запитує Сергій Стерненко у своєму пості.

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