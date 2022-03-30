У держзраді підозрюють екскерівника внутрішньої безпеки СБУ: вже пройшли обшуки

Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов став фігурантом провадження про держзраду. Він виїхав із країни за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Наразі за низкою пов'язаних із цим бригадним генералом адрес провели обшуки. Про це стало відомо журналістам-розслідувачам одразу з двох незалежних один від одного джерел серед правоохоронців.

Напередодні ДБР розпочало розслідування через держзраду ексмера Ізюма та двох депутатів

Обшукали житло, яке було в центрі скандалу

За даними ЗМІ, Наумов 23 лютого покинув Україну в супроводі кількох людей. А ось його родина виїхала закордон трішки раніше.

Розслідування за статтею "Державна зрада" проводить ДБР. Фахівці цього відомства почали проводити обшуки в другій половині березня. Зокрема, обшукали квартиру в ЖК Alter Ego в центрі Києва, а також помешкання в селищі Гребінки неподалік від столиці.

Слід зауважити, що ця нерухомість записана на близьких колишнього співробітника СБУ. Проте вона й раніше потрапляла в поле зору ЗМІ, оскільки її вартість була неспіврозмірна із зарплатою, яка була в чоловіка.

Нерухомість досі під охороною спецслужби

Обшукані помешкання досі є під охороною СБУ. Журналісти-розслідувачі припустили, що це пов'язано з кримінальним провадженням від 2021 року. Тоді стало відомо про можливу підготовку замаху на вбивство Наумова.

У цій справі розслідували його колегу, тому було багато припущень про внутрішню боротьбу в спецслужбі. Проте слідчі ще працюють над цією справою, тому результати слідства щодо мотивів поки не оприлюднювали.

Прийшов до СБУ з новим головою Служби

Андрій Наумов почав працювати в СБУ у 2019 році. Це сталося невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Згодом цьому напряму дали статус Головного управління Внутрішньої безпеки, тому його начальник отримав більші повноваження.

А ось позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ він наприкінці липня 2021 року. Проте ті ж анонімні джерела повідомили, що Наумов не втратив свого впливу.

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