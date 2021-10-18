Екснардеп-втікач Онищенко отримав громадянство Росії
Джерело:"Бабель"
Екснардеп Верховної Ради Олександр Онищенко став громадянином Росії. Він отримав громадянство країни-агресора наприкінці 2020 року. Крім того, політик нібито продає свою віллу у Німеччині, хоч сам це заперечує.
Онищенко розповів, що отримав громадянство, бо виступає за збірну Росії. Крім політики, чоловік професійно займається кінним спортом. Він брав участь у Олімпійських іграх 2008 та 2012 років.
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Чи продає Онищенко віллу у Німеччині
Журналіст Сергій Лещенко заявив, що Онищенко продає свій особняк в Німеччині. Він купив його 2014 році за 19 мільйонів євро.
За словами журналіста, гроші перевели з рахунків кіпрської фірми, яка має стосунок до "газової схеми", за яку його заочно судили в Україні. Для продажу німецького ранчо екснардеп нібито замовив презентаційний сайт.
Маєток Онищенка у Німеччині / Фото з сайту guteinhausforsale
До слова, Лещенко оприлюднив запис з німецьуого реєстру юридичних осіб. Онищенко фігурує там вже як росіянин.
Запис із реєстру / Фото з телеграм-каналу Сергія Лещенка
Онищенко каже, що нічого не продає
Екснардеп спростував інформацію, що начебто продає свою віллу у Німеччині. Ба більше, запевняє, що це не вілла, а спортивний комплекс, який він очолює. Мовляв, там тренується російська збірна.
Не продавав і не продаю… Я там тільки директор і менеджер. Був мій, я продав його у 2019 році. Зараз тут збірна Росії тренується. Російські інвестори купили,
– сказав Онищенко.
Вілла Онищенка / Фото з сайту guteinhausforsale
Що відомо про справу Онищенка
- Онищенка звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами у 2013 – 2016 роках.
- За версією слідства, учасники схеми заволоділи понад 1,6 мільярда гривень від реалізації газу за договорами. Через це компанія "Укргазвидобування" зазнала понад 740 мільйонів гривень збитків.
- У 2016 році Рада позбавила його депутатського імунітету. Таким чином дозволили затримати та взяти під варту політика, однак той вже втік з України.
- У 2019 році Онищенка затримали у німецькому місті Аахен. Його помістили до СІЗО, проте Берлін відмовився екстрадувати підозрюваного.
- У червні 2020 року стало відомо, що Онищенко вийшов з ізолятора в Німеччині та поїхав відпочивати в Італію. САП тоді перевіряла місце перебування нардепа.