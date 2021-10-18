Екснардеп-втікач Онищенко отримав громадянство Росії

Екснардеп Верховної Ради Олександр Онищенко став громадянином Росії. Він отримав громадянство країни-агресора наприкінці 2020 року. Крім того, політик нібито продає свою віллу у Німеччині, хоч сам це заперечує.

Онищенко розповів, що отримав громадянство, бо виступає за збірну Росії. Крім політики, чоловік професійно займається кінним спортом. Він брав участь у Олімпійських іграх 2008 та 2012 років.

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Чи продає Онищенко віллу у Німеччині

Журналіст Сергій Лещенко заявив, що Онищенко продає свій особняк в Німеччині. Він купив його 2014 році за 19 мільйонів євро.

За словами журналіста, гроші перевели з рахунків кіпрської фірми, яка має стосунок до "газової схеми", за яку його заочно судили в Україні. Для продажу німецького ранчо екснардеп нібито замовив презентаційний сайт.



Маєток Онищенка у Німеччині / Фото з сайту guteinhausforsale

У грудні 2016 року САП домагалася в суді арешту цього маєтку. Однак, як пише Лещенко, після втечі з Німеччини в Росію Онищенко переписав будинок на 24-річну російську модель, а потім переоформив на себе, але вже як на громадянина Росії.

До слова, Лещенко оприлюднив запис з німецьуого реєстру юридичних осіб. Онищенко фігурує там вже як росіянин.



Запис із реєстру / Фото з телеграм-каналу Сергія Лещенка

Онищенко каже, що нічого не продає

Екснардеп спростував інформацію, що начебто продає свою віллу у Німеччині. Ба більше, запевняє, що це не вілла, а спортивний комплекс, який він очолює. Мовляв, там тренується російська збірна.

Не продавав і не продаю… Я там тільки директор і менеджер. Був мій, я продав його у 2019 році. Зараз тут збірна Росії тренується. Російські інвестори купили,

– сказав Онищенко.



Вілла Онищенка / Фото з сайту guteinhausforsale

Що відомо про справу Онищенка