Екснардеп запропонував за голову Кадирова щедру винагороду

Так званий очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що начебто перебуває в Україні. Водночас впливові політики вже почали пропонувати за його голову щедру винагороду.

Так, колишній нардеп Євген Рибчинський заявив, що Кадирова треба знищити.

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"Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila", – написав він.

Чиновник пообіцяв за голову Кадирова – будинок з 40 сотками під Києвом. "І від керівництва країни, думаю, не заржавіє", – додав Рибчинський.

Нагадаємо, що раніше Кадирова в Україну вже запрошував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Посадовець запропонував чеченцю врешті очолити "штурм" бодай одного українського міста, а не показувати свою "бойову майстерність" у соцмережах.

Також відомо, що нещодавно ЗСУ знищили під Бучею щонайменше одного з найближчих соратників Кадирова, а їхні колони на нашій землі палають не гірше, ніж колони російських окупантів.

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Текст публікації Євгена Рибчинського:

Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila. Обіцяю за голову Кадирова – будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє.