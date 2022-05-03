Екснардепа Царьова засудили до 12 років в'язниці
Джерело:"Ґрати"
Колишнього нардепа Олега Царьова засудили до 12 років в'язниці. Рішення винесли заочно, адже політик переховується від слідства.
Царьова визнали винним у публічних закликах до сепаратизму. Вирок виніс суддя Шевченківського районного суду Києва Павло Слободянюк.
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Також суд підтвердив вину екснардепа у закликах до насильного повалення конституційного ладу в Україні.
Крім того, суд звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням позбавити Царьова ордену за заслуги 3-го ступеня. Цю нагороду зраднику вручив президент-утікач Віктор Янукович.
До речі, адвоката фігуранта на засіданні не було.
Що відомо про справу проти Царьова
Кримінальну справу проти депутата Верховної Ради та сепаратиста відкрили у 2014 році. Все тому, що він неодноразово публічно висловлювався за федералізацію України, заперечував окупацію Криму Росією та закликав східні області України вийти зі складу нашої держави.
3 червня 2014 року парламент дозволив затримати нардепа та обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак згодом політика відпустили на волю. Після того Царьова оголосили у розшук.
Екснардеп-сепаратист під час повномасштабної війни
У березні 2022 року Царьов прибув на Київщину разом із російською армією та брав участь у пропагандистських відеозйомках. Крім того, він закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг ворогу. Після того йому повідомили про ще одну підозру.
Коротко про нардепа-сепаратиста
- 51-річний політик народився у Дніпрі. Він був керівником "Партії регіонів" у Дніпропетровській області, а також народним депутатом під час 4 скликань Верховної Ради. У 2014 році навіть балотувався на виборах президента, однак згодом зняв свою кандидатуру.
- Політик відомий скандальною та недолугою поведінкою. Так, він не зміг відповісти на питання журналістів про те, коли почалася Друга світова війна, активно критикував Майдан та хотів закрити львівський заклад "Криївка". А все тому, що Царьов не захотів сказати на вході до ресторану гасло "Слава Україні", яке є кодовим.
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