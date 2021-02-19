Міністр оборони та ексочільник уряду: у Грузії представили кандидата на посаду прем'єра

Партія влади "Грузинська мрія" висунула Іраклі Гарібашвілі на посаду прем'єр-міністра Грузії. Наразі політик є міністром оборони.
Джерело:"Эхо Кавказа"
Про рішення політради партії повідомив її очільник – Іраклі Кобахідзе.
Важливо У Грузії хочуть арештувати главу партії Саакашвілі: прем'єр подав у відставку
Що відомо про Гарібашвілі
- Коли "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах 2012 року, Гарібашвілі був міністром внутрішніх справ.
- Протягом 2013 – 2015 року чиновник вже очолював уряд.
- У 2019 році Гарібашвілі зайняв пост глави оборонного відомства.
Що каже Гарібашвілі про свою кандидатуру
Політик запевняє, що скоро "наведе порядок". Він визнав, що перед Грузією є безліч викликів. Наприклад, пандемія, безробіття, економічні проблеми. Все це вимагає швидкого реагування.
Я скажу дуже коротко: ми дуже скоро відновимо порядок і ту рівновагу, яке необхідно для нашої країни, щоб вона продовжила нормальне функціонування, в рамках Конституції,
– стверджує Гарібашвілі.
Чому попередній прем'єр подав у відставку
- Напередодні у Грузії суд виніс рішення про арешт Ніки Мелія, очільника опозиційної партії Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух".
- На тлі цих подій прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія подав у відставку. Він наголосив, що має розбіжності з командою щодо затримання Мелії.