Ексомбудсменка Лутковська стала адвокаткою "Партії Шарія"

Колишня уповноважена з прав людини Валерія Лутковська стала адвокаткою "Партії Шарія". Вона підтвердила, що вже ознайомилася з матеріалами проросійської політсили.
Про те, що ексомбудсменка стала захисницею "Партії Шарія", повідомила очільниця політсили Ольга Шарій.
Читайте також Справа про заборону "Партії Шарія": ОАСК призначив психолого-лінгвістичну експертизу
Лутковська – адвокатка "Партії Шарія"
А ось і наш сюрприз. До нашої команди приєднується ексзаступниця міністра юстиції, та уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська,
– написала Шарій.
Вона також висловила радість, що "у суді політсилу будуть захищати справжні професіонали".
Лутковська підтвердила, що ознайомилася з матеріалами. "Я побачила багато чого в матеріалах, але, якщо можна, буду розповідати про це не в прямому ефірі, а, все ж таки, в суді", – зазначила вона. А також додала, що сподівається на справедливе правосуддя.
Валерія Лутковська: що про неї відомо
- У 2003 – 2005 роках була заступницею міністра юстиції.
- У 2012 – 2017 роках обіймала посаду уповноваженої Ради з прав людини.
- Також була урядовою уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини (з січня 2011 року).
- Заслужена юристка України.
Джерело: ВікіпедіяЗверніть увагу! Анатолій Шарій – проросійський блогер. Під час Революції Гідності він "прославився" своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами. Шарій активно поширював кремлівські фейки про "громадянську війну на Сході України". У лютому 2021 року блогера оголосили у розшук. Мін'юст просить суд заборонити його політсилу – "Партію Шарія".