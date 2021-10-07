Експедиція у пошуках чистої води: що насправді п'ють українці щодня

"Екодія" – Київська громадська організація, яка вирушила в експедицію басейнами двох річок – Дніпра і Південного Бугу. Мета – з'ясувати, яку насправді воду п'ють люди у регіонах і як можна боротись із її забрудненням.

Ukraïner написав про знахідки експедиторів. Понад 70% сільського населення України споживає воду з криниць і свердловин, яка часто не відповідає державним нормативам.

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У сільських громадах слабо контролюють якість води

Державна система моніторингу якості води найкраще працює, якщо мовиться про великі водні об'єкти, річки у містах, де є центральний водозабір. У сільських громадах – значно слабше.

"У сільській місцевості – децентралізовані джерела. Тобто вірогідність того, що їх хтось колись перевіряв, доволі низька. І це підтверджується в нашій експедиції, коли ми спілкуємося з власниками криниць чи свердловин", – розповіла експертка Арина Старовойтова.

Якщо людина сама (або родич, друг) не повезла у місто в лабораторію і не здала, то може життя прожити, не знаючи, що вона п'є,

– додала вона.

Своєрідним поштовхом до поїздки став один із міжнародних проєктів "Транскордонні водні інспектори: на шляху до спільного моніторингу і використання водних ресурсів басейну річки Прип'ять".

Дослідили воду у Прип'яті

Ukraїner – волонтерська медіаорганізація, яка у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.

У межах проєкту діти з екологічних гуртків вчилися досліджувати води в басейні Прип'яті. За словами координаторки експедиції "У пошуках чистої води" Анни Даниляк, у джерелі виявили неймовірний вміст нітратів.

"Урочиста частина, мало не перерізання червоної стрічки, і хтось взяв і перевірив воду з того джерела, а там просто зашкалювали нітрат. І такий шок, що наче цілюще джерело відкривати, а там просто неймовірний вміст нітратів", – підкреслила вона.

Громадська організація "Екодія" досліджує воду в Україні / Фото Максим Завалля, Ukraїner

"Екодія" співпрацює з місцевими активістами

В експедиції команда співпрацює з активістськими групами у сільських громадах. Разом із місцевими жителями вони розробляють план, щоб орієнтуватися, на яких водних об'єктах важливо перевірити воду першочергово.

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Усі результати додають до онлайн-мапи після кожного від'їзду з локації. Зібрану під час експедиції інформацію "Екодія" планує використати для адвокаційної діяльності: щоб домогтися змін зокрема на рівні екологічного законодавства.

Більше про дослідження ГО "Екодія" – дивіться у відео Ukraїner: