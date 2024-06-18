Путін повезе багато пропозицій до В'єтнаму: експерт-міжнародник пояснив інтерес диктатора

Диктатор Владімір Путін упродовж 19-20 червня відвідає В'єтнам. Саме ця держава нещодавно проігнорувала Глобальний саміт миру.

Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що В'єтнам належить до країн Глобального Півдня. І упродовж останнього часу успішно розвивається.

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Чому Путін їде до В'єтнаму

Як наголосив Желіховський, найдивніше, що В'єтнам має достатньо міцні відносини зі Сполученими Штатами. Але там все одно погодилися прийняти диктатора Путіна.

Поки немає деталей, чого саме очікувати від візиту Путіна до В'єтнаму. Очевидно, що у них є варіанти співпраці.

Все може стосуватися різного роду двосторонньої співпраці. Йдеться про економічну та торговельну. Думаю, що Путін привезе чимало пропозицій,

– сказав Желіховський.

Ймовірно, Путін спробує зараз налагодити контакти з В'єтнамом для залучення до своїх ініціатив. Диктатор може спробувати організувати так звану коаліцію, яка виступає проти західного світу. Туди можуть увійти союзники Росії та нейтральні країни.

Можна припустити, що такі візити Путіна триватимуть і надалі. Йому потрібно показати, що насправді Росія не є ізольованою.

Вважаю, що Путін поки виконує глобальний план щодо країн Глобального Півдня. Йому не так важливо, щоб вони були у тісній зв'язці з Росією. Наразі йому потрібно, аби вони не приєднувалися до того ж українського мирного плану. Кремль багато працює на цьому напрямку,

– зауважив Желіховський.

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