Експерт про "бавовну" від СБУ: знищує головні російські "скрєпи"

Українська "бавовна" регулярно навідується до окупантів. Зокрема у Росії не залишилось жодної пропагандистської "скрєпи" (армія, флот, Кримський міст), по якій би не вдарила за останній час Служба Безпеки.

Про це пише політолог Тарас Загородній. За його словами, більшість "бавовни" на окупованих територіях – справа рук СБУ.

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СБУ руйнує не тільки військову інфраструктуру, але і "скрєпи" росіян

Експерт звертає увагу на ключову "бавовну" від СБУ за останні місяці. "Це і підірваний удруге Кримський міст. І вдалі атаки морських дронів по кораблях Чорноморського флоту Росії. Це і знищення найдорожчого російського комплексу ППО "Тріумф" під Євпаторією (вартість понад 1,2 мільярда доларів). і удар по аеродрому у російському Курську, де дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Всі ці удари руйнують не тільки військову інфраструктуру, але і "скрєпи" росіян, – підкреслює політолог.

Голова СБУ Малюк обіцяє росіянам замість оксамитового сезону в Криму – "сезон бавовни". Певен, що він далекий від завершення. Відмічу, що абсолютна більшість успішних операцій на територіях зайнятих ворогом – справа рук Служби,

– акцентує експерт.

"Для операцій в окупованому Криму СБУ налагодила тісну співпрацю з ВМС. Це позитивна взаємодія, яка дає ефективний результат", – резюмує Загородній. Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що "будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями Росії чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога".