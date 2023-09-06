Експерт про підрив "головного митника" окупованої Луганщини: "бавовна на дому" від СБУ

Гучні вибухи на окупованих ворогами територіях не вщухають. Зокрема у Луганській області нещодавно сильно постраждав один з колаборантів Юрій Афанасьєвський.

Служба Безпеки регулярно підриває зрадників на окупованих територіях. В умовах війни це виправдана і, головне, дієва тактика. Про це пише політолог Тарас Загородній.

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СБУ видає колаборантам "квитки в один кінець"

"Підлеглі Малюка давно відкрили нову опцію для зрадників – "бавовна на дому". Чергова доставка – на окуповану Луганщину. Тут днями підірвали так званого "очільника митниці лнр" Юрія Афанасьєвського. "Митник" до того ж був головним "фінансистом" ватажка "лнр" Пасічника. І якщо раніше, в основному, вибухали автомобілі зрадників, то Афанасьєвський злетів в повітря, не виходячи з дому", – пише експерт.

За словами Загороднього, у росіян вже виникають проблеми з набором нових колаборантів. Все тому, що Служба безпеки регулярно виписує для цієї категорії "квитки в один кінець". Тому "старі колаборанти" поступово закінчуються, акцентує політолог.

Звернув би увагу і на ще один важливий аспект. Від початку повномасштабного вторгнення ФСБ та ГРУ Росії не вдалось провести жодного замаху чи теракту в Україні, хоча Росія регулярно здійснює подібні спроби. При цьому "бавовна" від СБУ на території ворога не припиняється. І все нові, і нові зрадники спішать "в гості до Стрємоусова",

– резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що працівники Служби безпеки України на окупованій частині Луганщини підірвали так званого "очільника митниці" Юрія Афанасьєвського. Наразі він перебуває у реанімації.