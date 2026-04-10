У Росії починається дефіцит ракет до ППО, – керівник Центру безпеки та співпраці
Російські воєнкори вже скаржаться на дефіцит боєприпасів до ЗРГК "Панцирь-С1". Однак це не єдина проблема, з якою зіштовхнувся ворог.
Керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що проблеми з ППО особливо помітно на тлі нещодавніх дронових атак по території Росії. Українські дрони фактично атакували важливі для ворога порти надзвичайно часто.
Які проблеми виникли в Росії?
За словами Кузана, російські пропагандисти вже скаржилися на нестачу боєкомплекту до ЗРГК "Панцирь-С1", які, зокрема, працюють проти безпілотників. Там розповідають, що іноді ці комплекси стоять не повністю споряджені.
До того в Росії також говорять про проблеми з кількістю ракет до систем С-300 та С-400. Хоч на початку повномасштабної війни їх було вдосталь.
У 2022 році вони використовували ракети до систем С-300 в режимі "земля – земля". Харків сильно страждав від цього. А вже зараз їм бракує боєкомплекту як до С-400, так і до С-300. Удари по великих складах також наробили їм проблем,
– зазначив Кузан.
Зверніть увагу! OSINT-аналітик Кайл Глен відзначив, що втрати російської ППО упродовж останніх місяців суттєво зросли. У 2026 році українські безпілотники уразили щонайменше 85 ЗРК або важливих радарів.
Втрати Росії на війні проти України
- Станом на 10 квітня Росія втратила понад 1 мільйон 308 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11848 танків, 24375 бойових броньованих машин, 39734 артилерійські системи тощо.
- Також Сили оборони нещодавно знищили російський комплекс РЕБ "Палантин" та пускову установку до С-300В. Сталося це на Запорізькому напрямку.
- 5 квітня Сили оборони України знищили важливу для ворога радіолокаційну систему "Зоопарк". Під удар потрапили і три ворожі РСЗВ.