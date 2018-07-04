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Експерт розповів, які українські товари найбільше експортуються до США

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Експерт розповів, які українські товари найбільше експортуються до США
Експерт розповів, які українські товари найбільше експортуються до США / Фото з відкритих джерел

США є в Україні восьмим партнером, до якого експортуються товари. Якщо подивитися за чотири місяці 2017 року, то експорт склав 293 мільйони доларів США і зріс майже на 26%.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська.

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За її словами якщо подивитись на структуру нашого експорту до США, то звичайно переважають такі товари як металургійна продукція, товари сільського господарства первинного перероблення.

Однак у нас зростає експорт готових харчових продуктів, наприклад, на полицях американських магазинів можна побачити велику кількість харчових продуктів, які виробляються глобальними компаніями в Україні. Є велика кількість вже перероблених харчів, наприклад, українська томатна паста використовується в процесі виробництва кетчупів,
– зазначила Микольська. 

Вона розповіла, що є також випадки використання продукції машинобудування. Також в США постачаються мікроскопи та запчастини для авіабудування.

Що важливо, зростає експорт послуг у сфері інформаційних і комунікаційних технологій. Для нас це є достатньо великі можливості для розвитку,
– наголосила заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Наталія Микольська додала, що ринок США є досить цікавий до української моди, оскільки велика кількість відомих людей вже одягаються в українське.

Теги: Новини України Експорт Новини США Новини Росії
Джерело: 24 канал
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