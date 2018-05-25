Назвали лідера серед китайських виробників: результати вас здивують

Аналітики назвали найавторитетнішу IT-компанію, яку поважають та цінують в Піднебесній, тому що вважають її найбільш перспективною. Лідером серед китайських гігантів стала корпорація Huawei.

Про це повідомляє AndroidHeadlines.

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Експерти опублікували рейтинг Reputation Institute і Racepoint Global, в рамках якого вони назвали ТОП-10 китайських компаній, які є найавторитетнішими на території Піднебесної. У підсумку, перше місце зайняла Huawei, якій вдалося отримати 72,5 бала зі 100 можливих. На другому місці опинилася Haier, яка отримала 70,7 бала. Далі йдуть інші менш відомі китайські фірми, які займаються виробництвом і продажом різної електроніки.



Рейтинг найвпливовіших китайських компаній на ринку Піднебесної

Також аналітики опублікували загальний рейтинг іноземних компаній, які працюють в Китаї. Тільки Intel вдалося перегнати Huawei за кількістю балів, американська компанія набрала 73,6 бала.

На третій сходинці знайшлося місце для Google (71 бал), а на п'ятій опинилася Nokia (70,4 бала), корпорація Microsoft посіла лише сьоме місце (69,7 бала), а Apple зуміла зайняти восьму позицію, набравши лише 69,7 бала, тобто менше всіх своїх конкурентів (без округлення до десятих).



Рейтинг впливових іноземних компаній на ринку Китаю

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Якщо ситуація продовжить розвиватися в такому ж ключі і далі, то вже зовсім скоро Huawei зможе потіснити Intel, тому як їх зараз розділяє лише 1,1 бала. Це дозволить китайському виробникові зайняти лідируюче положення серед всіх компаній на місцевому ринку, включаючи іноземні.