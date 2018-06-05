Експерти склали рейтинг найкращих супергеройських фільмів

Експерти з Великобританії провели масштабне дослідження, в якому виявили, що фільм "Супермен" 1978 року з Крістофером Рівом визнано найкращим супергеройським фільмом в історії кінематографу.

Про це повідомляє The Independent.

На думку експертів, фільм режисера Річарда Доннера є найкращим представником екранізованого світу коміксів. Що цікаво, ця стрічка здобула великий успіх та касові збори в 300 мільйонів доларів, – 40 років тому це була грандіозна сума для кінокартини. Фільм "Супермен" також був удостоєний премії "BAFTA" і номінований на "Оскар" в категоріях "Найкращий звук", "Найкращий монтаж" і "Найкраща музика".

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"Супермен" 1978: дивитись трейлер фільму онлайн

Друге місце посів супергеройський бойовик з Крістіаном Бейлом "Темний лицар" (2008), режисером якого став Крістофер Нолан. І третю сходинку зайняла фантастична пригода з Райаном Рейнольдсом у головній ролі "Дедпул" (2016) Тіма Міллера.

ТОП-20 найкращих супергеройських фільмів

1. "Супермен", 1978

2. "Темний лицар", 2008

3. "Дедпул", 2016

4. "Бетмен", 1989

5. "Людина-павук", 2002

6. "Месники", 2013

7. "Вартові Галактики", 2014

8. "Темний лицар повертається", 2012

9. "Люди Ікс", 2000

10. "Залізна людина", 2008

11. "Бетмен: Початок", 2005

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12. "Супермен 2", 1980

13. "Диво-жінка", 2017

14. "Росомаха", 2013

15. "Залізна людина 2", 2010

16. "Люди Ікс: Перший клас", 2011

17. "Бетмен повертається", 1992

18. "Тор", 2011

19. "Тор: Рагнарок", 2017

20."Люди Ікс 2", 2003