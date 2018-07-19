Експерти визначили наймодніший манікюр сезону: фото

Фахівці в індустрії nail-арту назвали наймодніший манікюр цього літа. Цей тренд навіяний 90-ми роками, коли довгі нігті, покривали яскравими кислотними кольорами.

За словами експертів, основним трендом в індустрії нігтьового мистецтва є прозорі нігті, які ще називають Jelly Nails, пише Elitedaily.

Читайте також: 12 приголомшливих кольорів для літнього манікюру

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 8 Лип 2018 р. о 8:55 PDT

Футуристичний "пластиковий" манікюр можна відтворити тільки на нарощених нігтях, які згодом покриваються спеціальним прозорим лаком.

Допис, поширений Heather Sanders (@heathersanders_) 6 Лип 2018 р. о 3:59 PDT

Допис, поширений ICYNAILSX (@icynailsx) 14 Лип 2018 р. о 3:15 PDT

Допис, поширений nateclipfatherr (@nailsshawty) 15 Лип 2018 р. о 9:04 PDT

Допис, поширений Park Eunkyung (@nail_unistella) 5 Лип 2018 р. о 12:29 PDT

Допис, поширений Nail Craft by Hannajan (@nailcraft.la) 17 Лип 2018 р. о 8:56 PDT