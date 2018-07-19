Експерти визначили наймодніший манікюр сезону: фото
Фахівці в індустрії nail-арту назвали наймодніший манікюр цього літа. Цей тренд навіяний 90-ми роками, коли довгі нігті, покривали яскравими кислотними кольорами.
За словами експертів, основним трендом в індустрії нігтьового мистецтва є прозорі нігті, які ще називають Jelly Nails, пише Elitedaily.
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Футуристичний "пластиковий" манікюр можна відтворити тільки на нарощених нігтях, які згодом покриваються спеціальним прозорим лаком.
Джерело: 24 Канал
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