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Експерти визначили наймодніший манікюр сезону: фото

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"Пластикові" нігті
"Пластикові" нігті / Фото з Іnstagram

Фахівці в індустрії nail-арту назвали наймодніший манікюр цього літа. Цей тренд навіяний 90-ми роками, коли довгі нігті, покривали яскравими кислотними кольорами.

За словами експертів, основним трендом в індустрії нігтьового мистецтва є прозорі нігті, які ще називають Jelly Nails, пише Elitedaily.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Футуристичний "пластиковий" манікюр можна відтворити тільки на нарощених нігтях, які згодом покриваються спеціальним прозорим лаком.

 

Допис, поширений ICYNAILSX (@icynailsx)

 

Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: 24 Канал
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