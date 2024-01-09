Свідомо працював на ПВК "Вагнера" та жалівся на ризики: як покарали експолковника з Житомира

Полковник у відставці допомагав розвідці ПВК "Вагнера". Зрадник з Житомира мав військовий досвід.

Експолковник з Житомира у минулому очолював штаб розвідки ракетних військ та артилерії. Після повномасштабного вторгнення Росії він свідомо став ворожим інформатором.

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Як покарали зрадника

Цього чоловіка позбавили військового звання. Колишнього полковника засудили на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за фактом державної зради.

Зрадник активно співпрацював з вагнерівцями з вересня 2022 року по лютий 2023 року. У березні 2023 року його затримали.

Спочатку суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Коли кошти було внесено, зрадник вийшов на волю та захотів втекти до Білорусі. Його затримали при спробі перетину кордону.

Під час судового розгляду свою вину зрадник не визнав. Використовував свій стан здоров’я, щоб затягнути строки розгляду справи. Не приховував своїх проросійських ідеологічних поглядів, підтверджуючи зневажливе ставлення до українців,

– повідомив Офіс Генерального прокурора.

Як саме допомагав ворогу експолковник

Житель Житомира виконував завдання російського куратора. Він вивчав розташування стратегічно важливих об’єктів та військових частин, а також чисельність техніки ЗСУ та маршрути її пересування. Крім цього зрадник відстежував наявність оборонних об’єктів біля адмінбудівель та правоохоронних відомств.

Також він збирав та передавав вагнерівцям анкетні дані командирів однієї з військових частин. При цьому усвідомлював тяжкість свого злочину та скаржився кураторові, що при такій співпраці він "ризикує своєю свободою",

– мовиться у повідомленні.

Колишній полковник наносив отримані розвіддані на детальну карту Житомира, а потім фотографував та надсилав ворожій розвідці. Він спілкувався з представником ПВК "Вагнера" через месенджер Telegram та одну заборонену в Україні соцмережу. Для конспірації зрадник використовував позивний "Снаров".

Затримання любителя "русского міра" / Фото Житомирської обласної прокуратури

Яка доля спіткала інших зрадників