Допомагав Росії під час окупації Криму: експомічнику командира повідомили про підозру

22 липня 2021 , 04:44
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Джерело:

Прокуратура Криму та Севастополя

Експомічнику командира Керченського загону морської охорони Держприкордонслужби України повідомили про підозру. Ймовірно він вчинив державну зраду.

Прокуратура стверджує, що він допомагав Росії в окупації Криму в березні 2014 році. Саме тоді він надав країні-окупанту доступ до військової частини. 

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Допомагав окупантам у Криму

Прокуратури Криму та міста Севастополя повідомила про підозру колишнього помічника командира Керченського загону морської охорони Держприкордонслужби. Підозра стосується державної зради.

Слідчі з'ясували, що підозрюваний у березні 2014 року допоміг окупантам та діяв проти України:

  • всупереч затвердженому плану реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації, віддав наказ здати зброю до кімнати зберігання та особисто проконтролював його виконання;
  • так він надав допомогу окупанту в доступі до військової частини №1472 Керченського загону морської охорони ДПСУ. 

Також експосадовець мав доступ до особистих даних військовослужбовців та скористався цим. 

Сприяв незаконному наданню громадянства Росії працівникам зазначеної військової частини,
– заявили у відомстві. 

Він складав списки військовослужбовців для передачі їх спецслужбам Росії.

Останні справи щодо держзради: коротко

  • 8 липня українські слідчі завершили розслідування проти заступника командувача чорноморського флоту. Російського військовослужбовця судитимуть за декількома статтями. Одна із них – державна зрада.
  • 5 липня повідомили, що ФСБ завербувала співробітника Мін'юсту під час його поїздок до окупованого Криму. Чоловікові вручили підозру в підготовці до держзради. Суд Києва звільнив чиновника від кримінальної відповідальності, адже він сам здався правоохоронцям. Кримінальне провадження закрили.
  • 21 липня суд виніс вирок – українець, який шпигував на користь Росії, проведе у в'язниці 8 років за державну зраду. Він збирав дані про розробки вітчизняного військового озброєння у ракетобудівній галузі.
Автор: Діана Квасневська