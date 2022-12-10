Білорусь погодилася на транзит українського зерна без попередніх умов, – ООН
Джерело:ООН
Україна та міжнародні партнери продовжують шукати способи експортувати продовольство з нашої країни. Напередодні стало відомо, що українське зерно можуть перевозити транзитом через Білорусь.
Про це повідомили в ООН. В Організації також зауважили, що Білорусь не озвучувала жодних додаткових умов в обмін на можливість транспортувати українське зерно.
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Зерно через Білорусь вирушатиме до Литви
Про це стало відомо після зустрічі Генерального секретаря Антоніу Гутерріша з заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрія Амбразевича. Останній запевнив, що країна без попередніх умов погодиться на транзит українського зерна. Воно їхатиме через Білорусь до портів Литви, звідки продовжить свій шлях.
Прямих умов Білорусь не ставила. Водночас Амбразевич вирішив спробувати пролобіювати інтереси країни. Під час зустрічі з Гутеррішем він повторив прохання уряду своєї держави. Мовиться про можливість експортувати добрива. Нагадаємо, що відповідна опція наразі під санкціями.
Росія навмисне гальмує експорт зерна
- Зауважимо, що країна-агресорка хоч і ніби дозволила зерновий коридор, вона створює низку незручностей для України. Зокрема, навмисно створює затор зернових кораблів.
- Перевірки, які влаштовує країна-агресорка, тривають надто довго. Через це деяким суднам доводиться очікувати по 3 – 5 тижнів. І це, ясна річ, зменшує експорт на мільйони тонн продукції.
- Президент Туреччини повідомив, що запланував розмову з кремлівським диктатором. З Путіним він планує обговорити, зокрема "зерновий коридор" та нюанси, які виникли під час його роботи.
- NASA Harvest вразила даними, які стосуються викраденням росіянами українського зерна. Як з'ясувалося, з окупованих територій ворог вивіз пшениці на один мільярд доларів. Відповідні дані підтверджують супутникові знімки для моделювання врожаю збіжжя.
- Зауважимо, що попри війну, розв'язану Росією, наша держава за 11 місяців 2022 року експортувала 50,9 мільйона тонн продукції. Загальна її вартість – 21,1 мільярда доларів. Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.