Білорусь погодилася на транзит українського зерна без попередніх умов, – ООН

Україна та міжнародні партнери продовжують шукати способи експортувати продовольство з нашої країни. Напередодні стало відомо, що українське зерно можуть перевозити транзитом через Білорусь.

Про це повідомили в ООН. В Організації також зауважили, що Білорусь не озвучувала жодних додаткових умов в обмін на можливість транспортувати українське зерно.

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Зерно через Білорусь вирушатиме до Литви

Про це стало відомо після зустрічі Генерального секретаря Антоніу Гутерріша з заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрія Амбразевича. Останній запевнив, що країна без попередніх умов погодиться на транзит українського зерна. Воно їхатиме через Білорусь до портів Литви, звідки продовжить свій шлях.

Прямих умов Білорусь не ставила. Водночас Амбразевич вирішив спробувати пролобіювати інтереси країни. Під час зустрічі з Гутеррішем він повторив прохання уряду своєї держави. Мовиться про можливість експортувати добрива. Нагадаємо, що відповідна опція наразі під санкціями.

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