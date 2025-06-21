Експорт зброї, а не технологій: як посилився український оборонний сектор

Україна має зосередитися на експорті готової зброї, а не технологій, водночас активно розвиваючи власне виробництво. Співпраця з партнерами повинна бути насамперед вигідною для українських інтересів.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу заявив, що Україна повинна експортувати насамперед готову зброю, а не технології. На його думку, співпраця з іноземними партнерами є корисною для нашої країни, адже дозволяє зрозуміти, як організовано виробництво озброєння в інших державах.

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Розвиток українського ВПК

Крім того, Україна може запозичувати окремі технологічні рішення.

Це наші технології, і вони оплачені українською кров'ю. Це потрібно чітко усвідомлювати. Звісно, передусім ми маємо експортувати те, що створене нашими зусиллями і ціною великих втрат,

– сказав Тарас Загородній.

Він також наголосив, що Україна має максимально інтегруватися з тими країнами, з якими існує взаємна залежність. Водночас слід розвивати власне виробництво – щоб збірка продукції, робота підприємств, розвиток промислових навичок та інші ключові процеси відбувалися саме на українській території.

Загородній підкреслив, що якщо партнери готові працювати на умовах, за яких виробництво буде розміщене в Україні, а також передаватимуться певні технології – наприклад, у сфері зберігання боєприпасів, ракетобудування чи авторських розробок – це може стати доцільним рішенням на поточному етапі.