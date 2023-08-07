Подобається це Росії чи ні: Буданов про плани з відновлення експорту українського зерна

В середині липня Росія вийшла із зернової угоди. Попри це, Україна продовжить експортувати продовольство. На цьому наголосив Кирило Буданов.

В інтерв'ю болгарському медіа глава ГУР МО заявив, що Україна експортуватиме зерно, подобається це Кремлю чи ні. Він також додав, що вже вживаються відповідні заходи, які дозволять це робити.

Читайте також Україні не потрібна Росія для зернового коридору: як відновити його роботу

Україна готується відновлювати експорт

Атаки на портову інфраструктуру й зерносховища України – це ще одне свідчення російського злочину проти людяності. Через те, що ми скоротили експорт зерна, страждають в основному незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від України – в основному, це країни Азії та Африки,

– наголосив він.

Глава української розвідки додав, що наша держава вже вживає заходів. З їхньою допомогою можна буде відновити обсяги експорту продовольства. Передовсім йдеться про ті райони, які розташовані на березі моря.

І намагання Росії перешкодити нашій державі вивозити зерно ніяк не вплинуть. На цьому твердо наголосив Кирило Буданов.

Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це Росії чи ні. Весь світ не повинен бути заручником дій однієї країни-терориста,

– додав керівник ГУР.

Власне, у Росії вкотре підтвердили свій тероризм. Напередодні чергову опальну заяву зробив Дмітрій Медведєв.

Думав залякати Україну ракетними ударами

У традиційній манері, він звинуватив Україну у тому, чим займається Росія. Медведєв побідкався, що "вир***и розуміють тільки жорстокість і силу". А наступна його репліка стала черговим підтвердженням, що Кремль займається натуральним тероризмом.

Мабуть, їм (українцям – 24 Канал) мало ударів по Одесі, Ізмаїлу тощо,

– заявив він.

Після цього посіпака Путіна безпідставно розсипався звинуваченнями у бік Києва. Мовляв, він прагне створити екологічну катастрофу у Чорному морі.

Водночас він не згадав, що Росія вже це зробила. Адже підрив Каховської ГЕС завдав чимало лиха, а з його наслідками ми боротимемося впродовж не одного року.