Розв'язання питання експорту українського зерна за 2 кроки до вирішення, – Кулеба

росія продовжує блокувати українські порти, щоб зробити неможливим експорт нашого зерна за кордон. Дмитро Кулеба підкреслив, що наша держава максимально наблизилась до розблокування ситуації.

Міністр закордонних справ зауважив, що залишились буквально лічені кроки. Якщо все піде за планом, переконаний Дмитро Кулеба, Україна зможе вивезти за кордон своє зерно.

Читайте також ВМС захищає: у порти України прибули перші 8 іноземних суден, які мають вивезти зерно

Усе залежить від рішення росії

Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна готова транспортувати своє зерно на міжнародний ринок. Ба більше, він наголосив, що наша держава разом з іншими перебуває в одному човні. Тож ми максимально зацікавленні в можливості розблокування портів. Хоч у росії й намагаються всіляко скинути провину саме на Україну.

Ми за два кроки від досягнення угоди з росією. Потрібно розв'язати проблеми безпеки, пов'язані з позицією росії. Ми перебуваємо у завершальній фазі, і зараз все залежить від неї,

– підкреслив Кулеба.

Він додав, що якщо у кремлі дійсно висловлять бажання, то невдовзі Україна експортуватиме своє зерно. Якщо ж там продовжать "грати у свої Голодні ігри", то окупанти знову увімкнуть заїжджену платівку. Мовитиметься про необхідність сідати за стіл переговорів, щоб розблокувати порти.

путін вкотре не дотримав обіцянки

Раніше мовилось про те, що росія готова розблокувати порти. Але є важлива умова: Україні не повинні постачати ракети, які здатні бити на 300 кілометрів. Міжнародні партнери прислухались до позиції кремля й не передають нашій державі відповідного озброєння. Але й питання експорту зерна не просувається.

Як підкреслив політолог Микола Давидюк, ворог вкотре не дотримав слова. Він також зауважив, що мужні українські аграрії продовжують збирати врожай. І роблять вони це попри ризики обстрілів і масштабні пожежі на полях.

Тож Давидюк наголосив, що Україні необхідно надавати ракети, які здатні бити на значно більші відстані. Це дозволить бодай мінімізувати загрозу з моря. А всі ті судна, які намагатимуться сунути в бік нашої держави, спіткає доля крейсера "Москва".

Нагадаємо, що 13 липня відбудеться чотиристороння зустріч у Стамбулі. Під час неї представники України, росії, Туреччини й ООН обговорять можливість вивезення зерна з портів нашої держави.

Варте уваги – ЄС заморозив російські активи на величезну суму: дивіться відео