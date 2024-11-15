Взято під варту експосадовця Міноборони, який "списав" майже 94 мільйони гривень пені Гринкевича

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному з ексдиректорів департаменту Міністерства оборони України. Його підозрюють у "списанні" мільйонів гривень пені львівському бізнесмену.

Посадовець перебуватиме під вартою або зможе внести заставу у сумі 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Що відомо про угоди між Міноборони та львівським бізнесменом

12 листопада посадовцю Міноборони ДБР вручило підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Він "списав" майже 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міноборони за низкою контрактів,

– пише ДБР.

Так, у 2023 році підконтрольні бізнесмену підприємства та Міноборони уклали між собою 23 договори на понад 1,5 мільярда гривень на постачання військового одягу.

Щоправда, на той момент товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод, адже раніше займалися будівництвами.

Бізнесмен, щоб уникнути нарахування штрафних санкцій або їхнього суттєвого зменшення, звернувся до підозрюваного. Останній необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив терміни постачання товарів, зокрема, і по тих договорах, які були вже повністю виконані.

Це "допомогло" бізнесмену уникнути величезних штрафних санкцій, бо їх безпідставно зменшили на 93,5 мільйона гривень – з майже 98 до 4,5 мільйона гривень.

Самому ж бізнесмену підозру вручили ще у січні 2024 року. Можна припускати, що йдеться про Ігоря Гринкевича, якого на початку 2024 року викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.