Посада голови ОДА за 600 тисяч доларів: експрацівницю Апарату Ради викрили на хабарі

Правоохоронці викрили колишню працівницю Апарату Ради та журналіста на хабарництві. Вони обіцяли мешканцю Миколаєва посаду голови ОДА за 600 тисяч доларів.

Деталі справи

За даними слідства, зловмисники обіцяли мешканцю Миколаєва вплинути на посадовців Офісу Президента та Кабінету Міністрів. Після того його мали призначити головою Миколаївської облдержадміністрації.

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Зловмисники пів року проводили "співбесіди з кандидатом на посаду" у Києві та готували його для нібито подальшої зустрічі з посадовцями. Їх затримали під час отримання частини хабаря – 200 тисяч доларів.

Що відомо про спільника ексчиновниці

Схему колишня працівниця парламенту організувала разом з главою правління благодійної організації. Раніше він був помічником-консультантом народного депутата та неодноразово балотувався до парламенту. Відомо, що спільник працює журналістом.

Випадки хабарництва в Україні: останні новини

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Наразі правоохоронці планують повідомити затриманим про підозру. Далі суд обиратиме їм запобіжний захід. Обшуки та слідчі дії все ще тривають.