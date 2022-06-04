Експрессекретарка Зеленського Мендель вийшла заміж

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського, журналістка Юлія Мендель офіційно оформила шлюб зі своїм коханим.

Як відомо, обранець Мендель – економіст, політик та колишній виконувач обов'язків міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Павло Кухта.

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Після початку війни Росії в Україні Кухта пішов добровольцем на передову. Він зробив пропозицію Юлії одразу після того, як почалася війна.

Мендель опублікувала фото з чоловіком, на якому вони позують, тримаючи у руках свідоцтво про шлюб. Колишня прессекретарка Зеленського також показала, які вони з Кухтою обрали обручки.

Юлія Мендель вийшла заміж / Фото з інстаграму "ЖВЛ"

Сама Мендель у фейсбуці зазначила, що наразі лише розписалася із коханим, а от святкувати вони будуть вже після того, як настане мир.

Додамо, що раніше Юлія Мендель нарешті показала свого загадкового коханого. Раніше колишня прессекретарка Володимира Зеленського заявила, що вони "з різних таборів". Відомо, що Кухта раніше вже був одруженим і має доньку. Про свого загадкового коханця Мендель згадувала декілька разів, однак не ділилась жодними подробицями про їхні стосунки.

На початку лютого 2022 року вона пояснила, що ще не готова оголошувати ім'я свого обранця, бо вони з ним "з різних таборів". Раніше Мендель опублікувала у своєму інстаграмі фотографію, на якій її обіймає чоловік, однак на фото потрапили лише руки чоловіка.

Чому Мендель пішла з посади

Зеленський призначив Мендель своєю речницею 3 червня 2019 року. Цю посаду вона обійняла за результатами конкурсу, який оголосив Зеленський. Усього було майже 4 тисячі конкурсантів.

У травні 2021 року стало відомо, що речниця президента звільняється з посади. Однак в Офісі Президента журналістка залишиться. Вона працюватиме радницею Зеленського з міжнародних медіа.

Причинами, чому Мендель пішла з посади, стали "шалений хейт" та складний режим роботи.

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