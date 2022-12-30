Мінські угоди відтермінували наступ Росії на Україну, – експрезидент Франції Олланд

Колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив, нібито Мінські домовленості допомогли стримати наступ росіян на Донбасі. Він погодився зі словами канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Олланд переконаний, що Мінські угоди мали на меті затримати російське просування в Україні.

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Мінські угоди на деякий час зупинили наступ росіян,

– сказав Олланд.

Українська армія зміцнилась

Він вважає, що заслугою Мінських домовленостей є те, що українська армія отримала змогу зміцнитися. ЗСУ зараз набагато краще оснащені та навчені. Тобто стійкість України у 2022 році він частково пояснив і своїми дипломатичними зусиллями у 2014 році.

"Це заслуга Мінських домовленостей у тому, що українська армія отримала таку можливість", – говорить колишній президент Франції.

Олланд згадує геополітичну ситуацію у світі

Політик додав, що геополітична ситуація не була сприятливою для України. Зокрема, президенство Трампа послабило зв'язки ЄС та США, а Європа не змогла зрозуміти, як її залежність від російського газу зробила її вразливою.

Таким чином політик підсумував, нібито у 2014 році Путін подумав, що час пішов на його користь і він може здійснити подальше вторгнення в Україну. Це і сталось у 2022 році.

Що говорила Меркель

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель раніше видала заяву, що у 2014 році було очевидно, мовляв, конфлікт збираються заморозити. Усі розуміли, що проблема на Донбасі не вирішена.

Однак політикиня виправдовувала, що це дало Україні дорогоцінний час. За словами Меркель, Україна 2014 – 2015 років – це не сьогоднішня Україна.