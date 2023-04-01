Я особисто знаю Путіна, він зробив велику помилку і програє, – експрезидент Монголії

Колишній президент Монголії Цахіагійн Егбелдорж підтримує Україну. Він заявив, що треба зупинити Путіна та всіх його поплічників.

Цахіагійн Егбелдорж розповів у інтерв'ю 24 Каналу, що Владімір Путін не зупиниться до тих пір, поки його не розіб'ють та не переможуть. І до того часу триватиме війна.

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Що сказав про війну експрезидент Монголії

Колишній президент Монголії розповів, що війна буде тривати довго. Він зауважив, що кожного дня українці жертвують собою, жертвують найбільше з усіх. Натомість росіяни вбивають та катують українців, чинять жахливі злочини проти дітей та жінок.

Я от дивуюся – чому західні країни завжди на крок позаду? Коли після 3 місяців війни українці просили про танки – їм дали "Джавеліни". Захід завжди пасе задніх. А коли мова йде про зброю, вони завжди запізно її дають. Але Україна не має часу чекати,

– заявив політик.

Він пояснив, що російські вбивці не чекають, вони щодня чинять воєнні злочини.

"Путін не чекає, вбивці не чекають, тоді чому чекає Захід? Захід повинен негайно підтримати Україну усіма можливими способами", – заявив Егбелдорж.

Він також додав, що вся територія України має бути звільнена від російських окупантів.

Егбелдорж заявив, що Путін програє війну

Я зустрічався з ним багато разів і я його знаю. Він дуже змінився. Він зробив один з найбільших політичних промахів в історії. І це була дуже велика помилка. Лідери, які хочуть прийняти якесь важке рішення, завжди повинні пам'ятати про це. Всі лідери, які будуть після Путіна, завжди повинні пам'ятати про це. Путін програє,

– заявив експрезидент Монголії.

Цахіагійн Егбелдорж пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення закликав Путіна зупинити війну у відеозверненні.

"Зараз його оточення йому бреше, напевне, кажуть, що він виграє, що він робить чудові речі, щось типу того. Кажуть, що він як Петро І, або Сталін, або ще хтось. Але він як Гітлер", – зауважив монгольський політик.

Він також додав, що "найбільшим досягненням" в житті Путіна було б, якби він зупинив війну.

Заяви експрезидента Монголії про війну: коротко