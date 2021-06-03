Кримінальні справи закрили: ексрегіонал Левченко повернувся з Росії в Україну

3 червня 2021 , 20:03
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Джерело:

фейсбук Дениса Казанського

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Микола Левченко після шести років у Росії повернувся в Україну. Адвокати Левченка заявляють, що виграли проти України справи у Європейському суді з прав людини.

З 2015 року екснардеп переховувався у Росії. Як повідомляє Денис Казанський, усі кримінальні справи в Україні проти Левченка закриті. 

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Левченко повернувся Україну

Левченко залишив Україну у 2015 році. Він перебував у списку осіб, яких розшукує МВС. Суд навіть видавав дозвіл на його затримання.

Втім, як пише Денис Казанський, наразі справи закриті. Саме тому Левченко зміг в'їхати в Україну. 

Журналіст нагадує: саме Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг Павлу Губарєву озвучити свій "ультиматум" на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення.

До допису він додав відповідні фото Левченка і Губарєва.

Україна має виплатити гроші Левченку

Звістка про повернення Левченка з'явилася на сторінці адвокатського об'єднання "Курчин і партнери". Там опублікували фото екснардепа-втікача з повідомленням про рішення Європейського суду з прав людини. 

Адвокати Левченка зазначають, що нібито виграли справу проти України. Відтак держава має виплатити Левченку 1 100 євро компенсації.

До допису захисники додали фото Левченка. Зазначимо, що воно зроблене поблизу офісу адвокатського об'єднання, який розташований у Києві.

Чим одіозний Левченко

Дані з Вікіпедії

  • Як політик Микола Левченко відомий українофобськими висловлюваннями та виступами за одну державну мову в Україні – російську.
  • На початку ескалації конфлікту на Донбасі ініціював проведення з'їзду депутатів всіх рівнів, на якому наполягав на мирному вирішенні суперечок.
  • Вихід, який він пропонував – відокремлення регіону зі складу України.
  • Протягом 5 років він часто з'являвся на пропагандистських російських каналах
Автор: Вероніка Климська