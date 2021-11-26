Ексрегіонал з оточення Ахметова: Офіс Президента отримав Шурму в заступники Єрмака

Керівник офісу президента Андрій Єрмак отримав нового заступника з дуже сумнівним політичним минулим. Ростислав Шурма – ексрегіонал, активний прихильник Олександра Вілкула, ексменеджер Ріната Ахметова та фігурант корупційних розслідувань.

Ростислав Шурма спеціалізується на економічній сфері. Відповідними справами він має займатися при Андрієві Єрмаку.

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Ростислав Шурма: хто це

На шляху до команди Володимира Зеленського Шурма змінив кілька посад. Зокрема працював у структурах групи "Метінвест" Ахметова та паралельно був депутатом Донецької обласної ради від "Партії регіонів".

Згодом він став очолював меткомбінат "Запоріжсталь", що дало можливість для Ахметова та Вадима Новинського посилити свій вплив у Запоріжжі.

Водночас Шурма став очільником Запорізького осередку "Опозиційного блоку", який пов'язували з інтересами Ахметова.



Ростислав Шурма був очільником "Запоріжсталі" / Фото з сайту LigaNET

Він кандидував від "Опоблоку" на парламентських виборах 2019 року. Вище нього у списку були Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Кернес та Геннадій Труханов. Проте до Ради політсила не пройшла.

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Шурма також фігурує в низці антикорупційних журналістських розслідувань. Наприклад, у справі про землю під сонячні електростанції від ГО "Запорізький центр розслідувань".

Що відомо про розслідування щодо Шурми? Запорізькі журналісти, серед іншого, акцентували на тому, Запорізькі журналісти, серед іншого, акцентували на тому, фірма Шурми отримала землю під платну автостоянку біля Вознесенського ринку. У тому ж районі компанія планує збудувати багатоповерхівку і торговий центр. Раніше ділянку на Великому Лузі віддали під забудову підприємству, що пов'язане з братом Ростислава Шурми – Олегом.

Робота в Укроборонпромі

Після політичної смерті "Опоблоку" Шурма регулярно з'являвся в політичній команді Зеленського. Зокрема у травні 2021 року президент призначив його членом наглядової ради Укроборонпрому.

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Здавалося б, представники партії Януковича, через прямі дії яких в Україні вже 8 рік вмирають люди, а території – окуповані, мали б взагалі піти на смітник політичної історії. Натомість вони вкотре потрапляють до влади.

Політичне минуле Шурми: коротко Кар'єра Кар'єра Ростислава Шурми в політиці розпочалася 2010 року, з депутатством у Донецькій облраді від "Партії регіонів". Згодом він допомагав своєму батькові Ігорю Шурмі, який був нардепом 4 та 8 скликання. У 2015 році пройшов від "Опоблоку" до Запорізьких обласної й міської рад, але відмовився від мандатів. Тоді ж нардеп Ігор Артюшенко від "БПП "Солідарність" звинуватив його та Володимира Буряка в підкупі виборців і використанні адмінресурсу. Також Шурма намагався потрапити до ВРУ від "Опозиційного блоку" 2019 року.

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