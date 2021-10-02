Екстрадиція Саакашвілі в Україну неможлива, – прокуратура Грузії

У прокуратурі Грузії стверджують. що українське громадянство не допоможе Саакашвілі повернутися до України. Злочини, у яких звинувачують експрезидента вчинені саме на грузинській території.

Прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині.

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Саакашвілі отримав термін

Це абсолютно неможливо, тому що злочини скоювалися на території Грузії,

– пояснив речник грузинської прокуратури.

Крім того, в прокуратурі зазначили, що Саакашвілі вже отримав 6 років ув'язнення за побиття депутата парламенту. Вирок суду оскарженню не підлягає. Політику також інкримінують незаконний перетин грузинського кордону.

Єдиним шляхом для Саакашвілі до звільнення поки що є лише помилування президентки Саломе Зурабішвілі. Однак остання категорично налаштована проти цього.

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