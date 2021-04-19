Екстрене засідання підгрупи ТКГ перенесли, – ЗМІ

Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу перенесли на 20 квітня. Ймовірно, через неготовність представників ОБСЄ.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Засідання підгрупи було заплановане на 19 квітня. Його мають провести через загострення ситуації на лінії розмежування.
До теми Підгрупа ТКГ з безпеки збереться на позачергове засідання
Проте через неготовність представників ОБСЄ засідання перенесено на вівторок,
– заявило джерело видання.
Зустріч відбудеться в режимі відеоконференції. Крім того, засідання ТКГ мають провести 27 або 28 квітня.
Що цьому передувало
- Про позачергове засідання ухвалили рішення 14 квітня в результаті переговорів ТКГ. Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що українська делегація та ОБСЄ готові працювати 24/7 для миру.
- Раніше речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що вже відправили відповідну ноту ОБСЄ про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки.
Загострення на Донбасі: що треба знати
- На Донбасі протягом березня – квітня – загострення. Проросійські бойовики зірвали перемир'я, постійно використовуючи прицільні постріли.
- Від початку 2021 року на передовій вже загинули щонайменше 36 українських захисників.
- Крім того, Росія активно стягує війська до українського кордону та окупованого Криму.