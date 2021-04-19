Екстрене засідання підгрупи ТКГ перенесли, – ЗМІ

Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу перенесли на 20 квітня. Ймовірно, через неготовність представників ОБСЄ.

Засідання підгрупи було заплановане на 19 квітня. Його мають провести через загострення ситуації на лінії розмежування.

До теми Підгрупа ТКГ з безпеки збереться на позачергове засідання

Проте через неготовність представників ОБСЄ засідання перенесено на вівторок,

– заявило джерело видання.

Зустріч відбудеться в режимі відеоконференції. Крім того, засідання ТКГ мають провести 27 або 28 квітня.

Що цьому передувало

Про позачергове засідання ухвалили рішення 14 квітня в результаті переговорів ТКГ. Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що українська делегація та ОБСЄ готові працювати 24/7 для миру.

Раніше речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що вже відправили відповідну ноту ОБСЄ про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки.

Загострення на Донбасі: що треба знати

На Донбасі протягом березня – квітня – загострення. Проросійські бойовики зірвали перемир'я, постійно використовуючи прицільні постріли.

Від початку 2021 року на передовій вже загинули щонайменше 36 українських захисників.

Крім того, Росія активно стягує війська до українського кордону та окупованого Криму.



Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу