У Києві і регіонах вимикають світло: у чому причина

У Києві та кількох областях України розпочалися відключення світла. В Укренерго розповіли, із чим це пов'язано.

Близько 05:41 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ворог здійснив пуски крилатих ракет з Ту-95, а також випустив "Калібри" з акваторії Чорного моря, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

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Відключення світла по Україні

Після 06:00 у Києві та низці регіонів розпочалися вимкнення світла. У компанії пояснили, що це пов'язано із масштабною ракетною атакою.

В Україні запроваджені превентивні заходи обмеження споживання електроенергії. Зокрема, про зникнення світла повідомили одеські, київські та дніпровські пабліки.

Зверніть увагу! Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго.

До слова, Росія обстріляла Харків балістичними ракетами. У місті пролунало десятки вибухів. Відомо про постраждалих. На місці прильотів – пожежа. Також гучно було у Дніпрі.