У Києві та області – екстрені відключення світла

У Києві, Київській та Чернігівській областях 4 листопада ввели аварійні та екстрені відключення світла. Погодинні розклади електропостачання тимчасово не діють за командою Укренерго.

Як повідомили в енергетичній компанії ДТЕК, наразі скасувати екстрені знеструмлення в столиці не вдається через складну ситуацію в енергосистемі.

Яка ситуація в енергетиці

Фахівці продовжують ліквідовувати пошкодження у Києві, зупиняючи ремонтні роботи виключно під час повітряних тривог.

За розпорядженням Укренерго аналогічні екстрені заходи ввели також на території Київської області.

Енергетики наголошують, що під час таких відключень жодні стабільні часові інтервали не працюють, а споживачів інформуватимуть у разі зміни оперативної обстановки.

Тим часом пресслужба Чернігівської міської ради повідомила, що за командою Укренерго в Чернігівській області застосовано відразу 5 черг графіка аварійних відключень. Спеціальний режим обмежень залишатиметься чинним до окремого розпорядження головного диспетчера енергосистеми.

Дізнатися персональний стан електропостачання споживачі можуть на офіційному порталі Чернігівобленерго, а також за допомогою ботів у Viber і Telegram.

Нагадаємо, що були масштабні перебої у столиці 3 листопада. Через удар по регіональному вузлу виникли проблеми з водопостачанням і зупинився електротранспорт.

А 4 листопада Росія атакувала дронами енергооб'єкт на Волині. Світло у домівки місцевих на ранок уже повернули.

Країна-терористка била й по енергетиці Тернопільщини, а також цілилася в енергооб'єкт на Кіровоградщині.