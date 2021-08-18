Ексватажок донецьких бойовиків Бородай балотується в Держдуму від партії Путіна
Джерело:"Кавзаз.Реалії"
Колишній "глава уряду" псевдореспубліки "ДНР" Олександр Бородай йде у Державну Думу Росії і хоче бути нардепом. Він балотується від путінської партії "Єдина Росія" в Ростовській області.
ЦВК Росії опублікувала відомості про доходи та майно усіх кандидатів в депутати Держдуми. У списку знайшлося місце і для Бородая.
До слова Імітація масових виборів: бойовики примушують жителів Донбасу брати участь у виборах у Держдуму
Бородай іде в Думу
Документи на вибори від "Єдиної Росії" Бородай подав в Ростовській області. Спершу він пройшов праймеріз, де його кандидатуру підтримали. Про участь в праймеріз "Єдиної Росії" Олександр Бородай оголосив ще в травні. Саме тоді так званий "Союз добровольців Донбасу" підписав угоду з партією Путіна про співпрацю.
Кандидат у депутати без доходів
Бородай задекларував відсутність доходів за попередній рік. При тому він витратив на покупки у 2021 оці майже 15 мільйонів рублів, маючи при цьому нульовий дохід .
У квітні він придбав новий, 2021 року випуску, автомобіль Lexus GX 460. Ціна нової машини кандидата склала 5,6 мільйона рублів. Крім того, в березні Бородай купив половину нежитлового приміщення в Москві за 9 мільйонів рублів.
Як випливає з документів ЦВК, майно Бородай прикупив за рахунок накопичення і продажу майна. Офіційних доходів Олександр Бородай не має, на 8 рахунках у нього зберігаються близько 313 тисяч рублів.До речі. Бородай – один із тих, кому, як свідчать записи BIHUS.Info, часто телефонував Віктор Медведчук. Наприклад, одного разу кум Путіна просив не атакувати бойовиків дім Ріната Ахметова.
Хто такий Олександр Бородай
Джерело: 24 канал
- Це московський політтехнолог, сепаратист, бойовик і маріонетка Суркова.
- З 8 серпня 2014 року до 20 жовтня 2014 року він був генеральним радником, заступником так званої "Ради Міністрів ДНР" Олександра Захарченко.
- Бородая називають креатурою Владислава Суркова. Саме він безпосередньо відповідає за "підкидання дрів" у конфлікт на Сході України.
- У липні 2020 року під час з'їзду Всеросійської політичної партії "Батьківщина" Бородай висловив "надію", що окуповані частини Донбасу незабаром увійдуть до складу Росії.
- Очолює так званий "Союз добровольців Донбасу".
- В Україні Бородая оголосили в розшук, звинувативши у посяганні на територіальну цілісність країни і захоплення державної влади.