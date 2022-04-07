Ексв'язень "Ізоляції" Асєєв зустрівся з примусово мобілізованими бойовиками Донбасу

Колишній в'язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв зустрівся з примусово мобілізованими мешканцями окупованих територій на Сході. Їх взяли у полон українські військові.

Більша частина серед полонених – студенти стаціонару навчальних закладів Донецька. До розмови долучився і письменник та журналіст Денис Казанський.

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Полонені стали ініціаторам зустрічі

Полонені прочитали книгу Асєєва "Ізоляція" і захотіли зустрітися із автором. Найбільше примусово мобілізованих бойовиків цікавили спогади письменника щодо його перебування у донецькій тюрмі.

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Асєєв розповів, що в "Ізоляції" перебувала значна частина представників бойовиків, зокрема офіцерський склад, які "заважали".

"Це наша територія"

Письменник наголосив, що територія тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей обов'язково повинна бути українською.

"Це наша територія і земля. Ми не можемо віддавати землю тільки тому що наразі вона окупована", – наголосив Асєєв.

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