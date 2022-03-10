Ексзаступниця Єрмака Ковалів стала пані послом України в Канаді

Президент Володимир Зеленський призначив послів у важливі для України держави. Дипвідомство у Канаді очолила колишня заступниця керівника Офісу Президента Андрія Єрмака – Юлія Ковалів.

Зеленський уже підписав відповідні укази. Документи опублікував ввечері 9 березня дипломат Андрій Сибіга. Зараз він також є заступником керівника ОПУ.

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Юлія Ковалів – новий посол України в Канаді

Як зауважив Сибіга, президент призначив послів у важливі держави для ще більшої ефективності у зовнішній сфері. Усі дипломати отримали найвищий ранг – Надзвичайний і Повноважний посол.

Чекаємо від керівників місій на швидкий результат невідкладно після призначення. І вітаєм – гідні відтепер вже посли!

– підкреслив представ ОПУ.

Які ще країни отримали нових послів

Австралія – Василь Мирошниченко.

Єгипет – Микола Нагорний.



Указ Зеленського про призначення нових послів у Канаді, Австралії та Єгипті / Копії документів взято з фейбуку Андрія Сибіги

Коротка біографія Юлії Ковалів

Народилася в Івано-Франківську 9 січня 1985 року. Тобто зараз їй – 37 років.

Навчалася у Києво-Могилянській академії на факультеті економічних наук.

У 2007 – 2010 роках здійснювала координаційне управління українськими газорозподільними підприємствами. Пізніше координувала центр з впровадження економічних реформ.

Брала участь у розробці нових принципів ринку електричної енергії та виступала за його лібералізацію.

У грудні 2014 року Петро Порошенко призначив її виконувачкою обов ' язків голови Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

' (НКРЕКУ). Ще через 1 рік Ковалів стала першою заступницею ексміністра Абромавічуса в Мінекономрозвитку.

У лютому 2016 року після скандалу із втручанням глави фракції БПП Кононенка у роботу міністерства, Ковалів разом з Абромавічусом подали у відставку.

З 2016 року по 2017 рік Ковалів перебувала у складі наглядової ради "Нафтогазу". Згодом очолила Офіс Національної інвестиційної ради при президентові України.

Згодом очолила Офіс Національної інвестиційної ради при президентові України. З 20 вересня 2019 року по 22 грудня 2020 року була заступницею керівника Офісу Президента України. Звільнилася за власним бажанням. Будь-які претензії у бік ОПУ не висувала. Зеленський і його Офіс – також задоволені роботою Ковалів.

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Повний текст публікації Андрія Сибіги:

Дипломатична передова має тримати свій фронт. Президент щойно призначив послів у важливі держави для ще більшої ефективності у зовнішній сфері: Канада, Австралія, Єгипет. Чекаємо від керівників місій на швидкий результат невідкладно після призначення. І вітаємо – достойні відтепер вже посли!