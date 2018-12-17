Еліна Світоліна назвала найважчий матч у 2018 році

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про свій найважчий матч 2018 року.

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна в інтерв'ю WTA, зазначила, що для неї найскладнішим у нинішньому сезоні був поєдинок із Каролін Плішковою в Брісбені.

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Думаю, це був поєдинок проти Кароліни Плішкової в Брісбені. Це був півфінал, була велика битва. Я дуже пишалася, що змогла показати кращу гру і виграти матч,

– цитує Світоліну btu.org.ua.

Нагадаємо, Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс. Після цієї перемоги українка піднялася на 4 місце в рейтингу WTA.

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