Еліна Світоліна назвала найважчий матч у 2018 році
Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про свій найважчий матч 2018 року.
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна в інтерв'ю WTA, зазначила, що для неї найскладнішим у нинішньому сезоні був поєдинок із Каролін Плішковою в Брісбені.
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Думаю, це був поєдинок проти Кароліни Плішкової в Брісбені. Це був півфінал, була велика битва. Я дуже пишалася, що змогла показати кращу гру і виграти матч,
– цитує Світоліну btu.org.ua.
Нагадаємо, Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс. Після цієї перемоги українка піднялася на 4 місце в рейтингу WTA.
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Джерело: 24 Канал
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